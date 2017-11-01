تقرير... ثلث البرلمانيات بالمغرب عاجزات عن صياغة الأسئلة الموجهة للحكومة ﻿

كشف تقرير صادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تحت عنوان ''المشاركة السياسية للنساء من داخل قبة البرلمان''، أن 22% من البرلمانيات صرحن بأنهن غير متمكنات من تقنية صياغة الأسئلة الكتابية و 17% غير

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كشف تقرير صادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تحت عنوان "المشاركة السياسية للنساء من داخل قبة البرلمان"، أن 22% من البرلمانيات صرحن بأنهن غير متمكنات من تقنية صياغة الأسئلة الكتابية و 17% غير متمكنات من تقنية الأسئلة الشفوية.

ووفق ذات التقرير، فبعض البرلمانيات مازلن في حاجة للتكوين والرفع من القدرات لمراقبة العمل الحكومي عبر طرح الاسئلة الشفوية، حيث صرحت 17% فقط من البرلمانيات بكونهن متمكنات من ذلك أما البقية فغالبيتهن غير متمكنات، ما يدعو إلى ضرورة تسطير برنامج خاص للتكوين في هذا الخصوص ويمكن الاستعانة بأطر وخبراء الأمانة العامة للحكومة في ذلك.

وسجلت الدراسة كذلك بأن حوالي 40% من النساء المستجوبات لايعرفن بالضبط طبيعة الاختصاصات المالية للبرلمان، كما أن نسبة 55% منهن صرحن بأنهن عانين من عدة صعوبات أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2017، ومن بين الصعوبات التي تم التصريح بها عدم الحصول على مشروع قانون المالية، وضعف التكوين في المجال المالي، وكثرة الوثائق وضغط الزمن التشريعي، بالاضافة إلى عدم التوفر على المعلومات الكافية في المجال المالي.

وأضافت الدراسة كذلك، أن نسبة 57% من البرلمانيات، لم تقدمن أي جواب فيما 12 صرحن بأنهن لا تعرفن كيفية طرح الاسئلة ما يبين على أن هناك مشكل حقيقي يتعلق بعدم فهم مدى أهمية ميزانية النوع الاجتماعي والمقاربات المعتمدة في إطارها، حيث أن نسبة 62% من المستجوبات لم يقدمن أي مقترح لتطوير ميزانية النوع الاجتماعي و7% صرحن بأنهن لا يعرفن المداخل اللازمة للنهوض بميزانية النوع، والبقية من المستجوبات لم يقدمن أي مقترح عملي في هذا الخصوص وفق الدراسة.