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عاجل وبالصورة .. فيفا يكشف عن هوية المقدمين لتنشيط قرعة نهائيات كأس العالم

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 12:18 عاجل وبالصورة .. فيفا يكشف عن هوية المقدمين لتنشيط قرعة نهائيات كأس العالم | سبور
عاجل وبالصورة .. فيفا يكشف عن هوية المقدمين لتنشيط قرعة نهائيات كأس العالم
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن هوية المقدمين الذي سيصعدون إلى منصة موسكو قصد تنشيط قرعة نهائيات كأس العالم 2018 FIFA المقرر إجراؤها فاتح شهر دجنبر المقبل.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

 

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن هوية المقدمين الذي سيصعدون إلى منصة موسكو قصد تنشيط قرعة نهائيات كأس العالم 2018 FIFA المقرر إجراؤها فاتح شهر دجنبر المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لـ " فيفا" أن كل من اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، جاري لينيكر الفائز بالحذاء الذهبي في المكسيك 1986 والصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنايا، سيقدمان حفل القرعة النهائية مشيرا إلى أن ثمانية مساعدين سيرافقهما، أحدهم أسطورة كرة القدم الروسية نيكيتا سيمونيان. وفي الأيام القليلة المقبلة سيتم الكشف عن هوية المساعدين السبعة الآخرين.

وقال لينيكر في تصريح لموقع " فيفا" : "كلاعب، كنت محظوظا بالمشاركة مرتين في نهائيات كأس العالم FIFA. إنه أمر خاص أن أشارك مجدداً في بطولة أخرى - اليوم على المنصة للكشف عن نتائج القرعة. كنت في الجهة المقابلة كلاعب بانتظار من هم المنافسين الذين سأواجههم، وأعلم لأي مدى هذه اللحظة مؤثرة."

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