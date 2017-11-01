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عاجل..الناشطة الأمازيغية مليكة مزان خرجات من الحبس

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 12:03 عاجل..الناشطة الأمازيغية مليكة مزان خرجات من الحبس | مجتمع
عاجل..الناشطة الأمازيغية مليكة مزان خرجات من الحبس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع بأن الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، غادرت سجن الزاكي بسلا قبل قليل من يومه الجمعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع بأن الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، غادرت سجن الزاكي بسلا قبل قليل من يومه الجمعة.

وأكد المصدر القريب من مليكة مزان بأن هذه الأخيرة ، غادرت المؤسسة السجنية بعد أن أكملت مدة العقوبة البالغة شهرين.

وأوضح ذات المصدر بأن الناشطة الأمازيغية مليكة مزان وبالرغم من قضائها لشهرين خلف القضبان الحديدية إلا أنها غادرت السجن وهي في حالة صحية ونفسية جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت بسجن مليكة مزان لمدة شهرين بعد متابعتها من أجل تهم التحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والتحريض على التمييز والكراهية بواسطة تصريحات منشورة بوسائل الاتصال.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مليكة مزان سلا التحريض السجن

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