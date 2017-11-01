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فيديو طريف | المغاربة اللي غادين روسيا.. حضيو راسكم من الروسيات!

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 11:49 فيديو طريف | المغاربة اللي غادين روسيا.. حضيو راسكم من الروسيات! | منوعات
فيديو طريف | المغاربة اللي غادين روسيا.. حضيو راسكم من الروسيات!
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، يظهر قيام شاب روسي بتحويل نفسه إلى فتاة بطريقة مثيرة، جعلت النشطاء لا يفرقون إن كان رجلا أو امرأة.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، يظهر قيام شاب روسي بتحويل نفسه إلى فتاة بطريقة مثيرة، جعلت النشطاء لا يفرقون إن كان رجلا أو امرأة.

وتحت عنوان " احذروا يا شباب المغرب من بنات روسيا"، تفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الذي تم وصفه بالطريف والصادم في الوقت نفسه، موضحين بأن الشاب الروسي استغل مساحيق التجميل ليحول نفسه إلى فتاة.

وحذر النشطاء المغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمتابعة مباريات المنتخب المغربي بالمونديال، داعين إياهم إلى الابتعاد عن الفتيات الروسيات حتى لا يسقطوا ضحية لفتيات هن في الأصل رجال.

 

‫شوف تيفي

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