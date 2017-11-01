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المحكمة تقاضي وزيرة سابقة اتهمت لاعب تنس بتعاطيه المنشطات

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 11:39 المحكمة تقاضي وزيرة سابقة اتهمت لاعب تنس بتعاطيه المنشطات | سبور
المحكمة تقاضي وزيرة سابقة اتهمت لاعب تنس بتعاطيه المنشطات
حصل لاعب التنس المصنف الأول عالميا ''رفائيل نادال'' اليوم على تعويض يبلغ 10 ألف يورو بناء على حكم من محكمة فرنسية بعد اتهامات بتعاطيه المنشطات من وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة.

شوف تيفي

حصل لاعب التنس المصنف الأول عالميا "رفائيل نادال" اليوم على تعويض يبلغ 10 ألف يورو بناء على حكم من محكمة فرنسية بعد اتهامات بتعاطيه المنشطات من وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة.

و كشف موقع "الباييس" الإسباني، أن المحكمة الفرنسية حكمت لصالح اللاعب "نادال" ضد الوزيرة السابقة "روزالين باشيلوت" التي شهرت به سنة 2016 واتهمته أنه يتعاطى للمنشطات، وأضاف نفس الموقع أن المحكمة الفرنسية قضت على القاضية بدفع مبلغ 10 ألاف يورو للاعب التنس و ألفين يورو لتكاليف المحكمة.

وبعد إعلان المحكمة للحكم اليوم، أعرب نادال عن فرحته واحترامه للقضاء الفرنسي الذي كان عادلا و أنصفه.

وللإشارة فإنه بين عامي 2007 و 2010، حين كانت "باشيلو" وزيرة للصحة والرياضة في فرنسا في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، صرحت خلال برنامج تلفزيوني أن المقابلات التي كان يفوز بها "نادال" في تلك الفترة هي نتيجة تعاطيه للمنشطات دون أن تقدم أي دليل عن صحة معلوماتها.

 

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شوف تيفي المغرب وزيرةّ تنس للمنشطات

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