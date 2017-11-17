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ليلة نجوم الشاشة تهدي شقة للفنانة زهيرة صديق وعمرة للفنان محمد التسولي

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 11:26 ليلة نجوم الشاشة تهدي شقة للفنانة زهيرة صديق وعمرة للفنان محمد التسولي | ثقافة و فنون
ليلة نجوم الشاشة تهدي شقة للفنانة زهيرة صديق وعمرة للفنان محمد التسولي
انتهت فعاليات الدورة الرابعة لحفل ''ليلة نجوم الشاشة'' الذي ينظمه الفنان الكوميدي سعيد الناصري، على إيقاع تسديد أهدافه الاجتماعية والخيرية، بعدما تم إهداء شقة للفنانة زهيرة صديق التي حضرت رفقة


شوف تيفي

انتهت فعاليات الدورة الرابعة لحفل "ليلة نجوم الشاشة" الذي ينظمه الفنان الكوميدي سعيد الناصري، على إيقاع تسديد أهدافه الاجتماعية والخيرية، بعدما تم إهداء شقة للفنانة زهيرة صديق التي حضرت رفقة أسرتها الصغيرة، وهي الجائزة الكبرى لهذا الحفل التي يتم إهداؤها لفنانين يعيشون وضعية صعبة فيما يخص السكن، بعدما نالها سابقا كل من عائشة مهماه، زهور السليماني، عبد الرحمان برادي، سلوى الجوهري، وزهور المعمري على مدى ثلاث دورات الأخيرة.

وبدأ الحفل ترحما على الفنان والإذاعي الراحل عبد الله شقرون وقراءة الفاتحة على روحه، حيث سبق أن كرم في ليلة نجوم الشاشة في دورتها السابقة، وفارقنا إلى دار البقاء مؤخرا.

وكرم الناصري هيئة التعليم في شخص أحد المعلمين الذي تتلمذ على أيديهم، وقال إن المعلم يبقى شخصا نكن له كل الاحترام والتقدير، وأن ما يجري حاليا من أحداث ليس من شيم المغاربة الذي تربوا على أيدي أساتذتهم طيلة عقود.

وخلال فعاليات الحفل الذي حضرته مجموعة من الشخصيات من عالم المال والأعمال والفن والإعلام تم تكريم قيدوم السينمائين لطيف لحلو الذي قدم له ذرع التكريم المخرج لحسن زينون، والفنانين التشكيليين محمد عفيفي وحمزة النتيفي، في حين تم تكريم قيدوم المسرحيين محمد التسولي اعترافا بالخدمات الكبيرة التي قدمها للمسرح المغربي طيلة عقود من الزمن، حيث تم تقديم هدية "العمرة" للتسولي من طرف مدير أحد فنادق الدار البيضاء.

إلى ذلك أحيى الحفل عدد من النجوم المغاربة بينهم عماد الدراج، سميرة بلحاج، ليلى البراق، إيمان الوادي، صلاح الدين محسن، واللبناني رياض العمر، فرقة الإخوان المرنيسي، فضلا عن حضور الفنان عبد الرحيم الصويري الذي كرم أحد الموسيقيين الرواد خلال السهرة، مرافقين بالأوركسترا الكبرى للفنان عبدو السقاط.
أما فيما يخص مسابقة الأعمال الفنية لسنة 2017، نالت الفنانة نورا الصقلي جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "دار الغزلان 2 "، ونال الممثل أسامة بسطاوي جائزة التشجيع عن دوره في الفيلم التلفزيون "ذاكرة الحب"، واستحق الممثل عزيز دداس جائزة أحسن ممثل عن صنف الأفلام السينمائية في فيلم "بلاد العجائب" للمخرجة جيهان بحار.

جدير بالذكر أن حفل "ليلة نجوم الشاشة" في دورته الرابعة، حضره شخصيات متعددة بينهم رئيس فريق الوداد البيضاوي سعيد الناصري، ورجال أعمال آخرون، مع حضور وازن لفنانين مغاربة بينهم فاطمة وشاي، محمد خيي، والفنان محمد الجم، وآخرون...

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فاطمة وشاي شخصيات عبد الله شقرون زهيرة صديق

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