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رسميا..هذا هو موعد تطبيق الزيادة في'' تنبر'' جواز السفر

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 10:46 رسميا..هذا هو موعد تطبيق الزيادة في تنبر جواز السفر | بوليتيك
رسميا..هذا هو موعد تطبيق الزيادة في'' تنبر'' جواز السفر
وافقت فرق الأغلبية بلجنة المالية على التعديل الجديد الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2018، والقاضي برفع قيمة ''التنبر'' الخاص بجواز السفر من 300 إلى 500 درهم.

شوف تيفي

 

وافقت فرق الأغلبية بلجنة المالية على التعديل الجديد الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2018، والقاضي برفع قيمة ''التنبر'' الخاص بجواز السفر من 300 إلى 500 درهم.

هذا القرار حمله مشروع المالية للسنة، والذي وصفته الحكومة بأنه اجتماعي محض، حيث أن رسم الطابع على جواز السفر'' البيومتري'' سيصبح 500 درهما إبتداءا من شهر يناير 2018 عوض 300 درهم، مع تعديل بسيط في عمر ''الباسبور'' من خمس سنوات إلى عشرة.

ورفضت الحكومة ممثلة في وزير المالية ''محمد بوسعيد'' التراجع عن الزيادة رغم الضجة التي أحدتث، حيث قبلت فرق الاغلبية بالأمر الواقع، خاصة وأن الحكومة أجلت أغلب التعديلات التي طالب بها فريق العدالة والتنمية إلى السنة المقبلة، بمبرر وضعها قيد الدراسة.

 

 

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