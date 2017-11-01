لقجع يخصص منح مُغرية للاعبي المنتخب المغربي ﻿

تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو تخصيص منح مغرية للاعبين المحليين المشاركين في نهائيات '' الشان'' قصد بلوغ ربع النهائي وتخطي دور المجموعات بداية من شهر يناير المقبل.

" شوف سبور " : رشيد محمودي

تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو تخصيص منح مغرية للاعبين المحليين المشاركين في نهائيات " الشان" قصد بلوغ ربع النهائي وتخطي دور المجموعات بداية من شهر يناير المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة، أن فوزي لقجع سيمنح قيمة مالية تقدر بـ 20 مليون سنتيم لكل لاعب في حال بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين.

وارتباطا بالموضوع فإن لاعبي المنتخب المحلي سيكونون على موعد مع منحة إضافية تقدر بـ 30 مليون سنتيم في حال بلوغ نصف النهائي و 40 مليون أخرى بعد التتويج باللقب.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيتعرف ليلة يومه الجمعة على منافسيه في دور المجموعات بداية من الساعة الثامنة إلا الربع