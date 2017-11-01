سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق ﻿

وأخيرا تمكن تطبيق ''واتساب'' من إيجاد حل لأكبر مشكلة يعاني منها مستخدموه عند إرسال رسائل صوتية، حيث يضطر الجميع إلى مواصلة الضغط بالإصبع بشكل متواصل على رمز الميكروفون حتى انتهاء التسجيل.

"شوف تيفي"

وأخيرا تمكن تطبيق "واتساب" من إيجاد حل لأكبر مشكلة يعاني منها مستخدموه عند إرسال رسائل صوتية، حيث يضطر الجميع إلى مواصلة الضغط بالإصبع بشكل متواصل على رمز الميكروفون حتى انتهاء التسجيل.



وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام متخصصة في المجال التكنولوجي فأحيانا تنزلق إصبع المستخدم أثناء التسجيل فيقوم بحذف كل ما تم تسجيله، وهو أمر يحدث بشكل متكرر مع عدد كبير من المستخدمين.



وكشفت مدونة "WABETAINFO" أن الميزة الجديدة في تطبيق "واتساب" ستكون بضغطة واحدة على رمز المايكروفون، حيث سيبدأ التسجيل الصوتي الذي يمكن إلغائه في أي لحظة، والضغط على زر الإرسال عن الانتهاء من التسجيل.



تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتساب" يعتبر الأكثر شعبية حول العالم في مجال التراسل الفوري، نظرا للعديد من المميزات الجديدة التي تمت إضافتها له في الآونة الأخيرة.





