 سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق | نت 2.0

سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق

خاص.. السجن النافذ لرئيس جماعة بإنزكان بعد إختلاسات بالملايين | مجتمع

خاص.. السجن النافذ لرئيس جماعة بإنزكان بعد إختلاسات بالملايين

صادم.. الموت يهدد مليون مغربي | مجتمع

صادم.. الموت يهدد مليون مغربي

وفاة الوحش زعيم المافيا الإيطالية | دولي

وفاة ''الوحش'' زعيم المافيا الإيطالية

عاجل وبالصورة..فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن الرباط تستدعي ماريو | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن الرباط تستدعي ''ماريو''

بالفيديو..مباشرة بعد وفاة زوجها...الفنانة أمينة رشيد هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي | بووز

بالفيديو..مباشرة بعد وفاة زوجها...الفنانة أمينة رشيد هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي

بالفيديو..مباشرة بعد وفاة زوجها...الفنانة أمينة رشيد هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي | بووز

بالفيديو..مباشرة بعد وفاة زوجها...الفنانة أمينة رشيد هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي

بالفيديو.. لحظة تكريم الحسين عموتة مدرب فريق الوداد البيضاوي‎ | بووز

بالفيديو.. لحظة تكريم الحسين عموتة مدرب فريق الوداد البيضاوي‎

أحوال الطقس : 17 نونبر 2017 | بووز

أحوال الطقس : 17 نونبر 2017

الفرح صناعة مغربية أيضا

سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 10:32 سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق | نت 2.0
سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق
وأخيرا تمكن تطبيق ''واتساب'' من إيجاد حل لأكبر مشكلة يعاني منها مستخدموه عند إرسال رسائل صوتية، حيث يضطر الجميع إلى مواصلة الضغط بالإصبع بشكل متواصل على رمز الميكروفون حتى انتهاء التسجيل.

"شوف تيفي"

 

وأخيرا تمكن تطبيق "واتساب" من إيجاد حل لأكبر مشكلة يعاني منها مستخدموه عند إرسال رسائل صوتية، حيث يضطر الجميع إلى مواصلة الضغط بالإصبع بشكل متواصل على رمز الميكروفون حتى انتهاء التسجيل.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام متخصصة في المجال التكنولوجي فأحيانا تنزلق إصبع المستخدم أثناء التسجيل فيقوم بحذف كل ما تم تسجيله، وهو أمر يحدث بشكل متكرر مع عدد كبير من المستخدمين.

وكشفت مدونة "WABETAINFO" أن الميزة الجديدة في تطبيق "واتساب" ستكون بضغطة واحدة على رمز المايكروفون، حيث سيبدأ التسجيل الصوتي الذي يمكن إلغائه في أي لحظة، والضغط على زر الإرسال عن الانتهاء من التسجيل.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتساب" يعتبر الأكثر شعبية حول العالم في مجال التراسل الفوري، نظرا للعديد من المميزات الجديدة التي تمت إضافتها له في الآونة الأخيرة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي واتساب الإنترنت المايكروفون التسجيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

موقع فيسبوك ينهي ميزة مسنجر | نت 2.0

موقع فيسبوك ينهي ميزة مسنجر

بالفيديو تقنية جديدة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته | نت 2.0

بالفيديو تقنية جديدة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته

فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات‎ | نت 2.0

فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات‎

بالصورة.. خبر سار لمستعملي تويتر | نت 2.0

بالصورة.. خبر سار لمستعملي تويتر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. فوزي لقجع يكشف موعد الحسم في مسألة عودة الحدادي لصفوف الأسود | قنوات أخرى
منذ 40 دقيقة

بالفيديو.. فوزي لقجع يكشف موعد الحسم في مسألة عودة الحدادي لصفوف '' الأسود ''

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :17 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :17 نونبر2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 17 نونبر 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 17 نونبر 2017

مباشرة بعد وفاة زوجها...الفنانة أمينة رشيد هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي | بــووز

مباشرة بعد وفاة زوجها...الفنانة أمينة رشيد هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي

﻿

آخر المستجدات

سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق | نت 2.0
منذ 13 دقيقة

سار لمستخدمي الواتساب..إيجاد حل لأكبر مشكلة بالتطبيق

خاص.. السجن النافذ لرئيس جماعة بإنزكان بعد إختلاسات بالملايين | مجتمع

خاص.. السجن النافذ لرئيس جماعة بإنزكان بعد إختلاسات بالملايين

صادم.. الموت يهدد مليون مغربي | مجتمع

صادم.. الموت يهدد مليون مغربي

وفاة الوحش زعيم المافيا الإيطالية | دولي

وفاة ''الوحش'' زعيم المافيا الإيطالية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.