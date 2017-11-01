حصري.. الحكم الدولي عشيق يكشف لشوف سبور حقيقة إبعاده من كأس العالم 2018 ﻿

كشف رضوان عشيق الحكم الدولي المغربي المرشح للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، أن لائحة 6 حكام عرب التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مقترحات للاتحاد الدولي ''فيفا'' وليست باللائحة

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف رضوان عشيق الحكم الدولي المغربي المرشح للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، أن لائحة 6 حكام عرب التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مقترحات للاتحاد الدولي "فيفا" وليست باللائحة النهائية، نافيا أن يكون قد تم حدف اسمه من اللائحة.

وأكد عشيق في تصريح لشوف سبور، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعلن نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل عن اللائحة الرسمية التي ستخوض مباريات كأس العالم 2018.

وكشفت قناة بين سبورت أن لائحة الحكام المشاركة في مونديال روسيا تضم كل من المصري جهاد جريشة، والجزائري مهدي شارف، والسعودي فهد المرداسي، والقطري عبدالرحمن الجاسم، والإماراتي محمد عبدالله ، والبحريني نواف شكرالله.