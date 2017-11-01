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بعد فوزي لقجع: مغربي آخر يحصل على منصب كبير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 10:16 بعد فوزي لقجع: مغربي آخر يحصل على منصب كبير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم | سبور
بعد فوزي لقجع: مغربي آخر يحصل على منصب كبير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم '' الكاف'' مساء أمس الخميس، عن تعيين المصري عمرو فهمي أمينا عاما جديدا للاتحاد ، والمغربي الصادق علاوي نائبا له .

"شوف تيفي"

 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" مساء أمس الخميس، عن تعيين المصري عمرو فهمي أمينا عاما جديدا للاتحاد ، والمغربي الصادق علاوي نائبا له .

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية، يومه الجمعة، فقد أفاد "الكاف" في بيان على موقعه الإلكتروني إن اللجنة التنفيذية وافقت على تعيين فهمي البالغ من العمر 34 عاما في هذا المنصب خلال اجتماعها أمس الخميس بالرباط.

وأضاف الوكالة التونسية أن فهمي الذي كان يتولى إدارة العمليات الخاصة في إفريقيا بشركة فرنسية متخصصة في تسويق وبث بطولات كرة القدم، حاصل على درجة الماجستير في الإدارة والقانون وعلوم الرياضة الإنسانية، وتلقى دورات في جامعات نيوشاتيل في سويسرا، وبوكوني في إيطاليا ودي مونتفرونت في بريطانيا.


وأكدت الوكالة تعيين نائبين للأمين العام وهما المغربي الصادق علاوي مسؤولا عن الإدارة والأمور المالية، والغاني أنطوني بافو مسؤولا عن التطوير والمسابقات.

 

‫شوف تيفي

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