وفاة ''الوحش'' زعيم المافيا الإيطالية ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن سالفاتوري ''توتو'' رينا أقوى زعيم للمافيا في صقلية في القرن العشرين توفي لأسباب طبيعية يومه الجمعة بعد نحو 25 عاما في السجن.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن سالفاتوري "توتو" رينا أقوى زعيم للمافيا في صقلية في القرن العشرين توفي لأسباب طبيعية يومه الجمعة بعد نحو 25 عاما في السجن.



وحسب وكالة "رويترز" البريطانية فقد توفي رينا، الذي أتم عامه السابع والثمانين، في جناح للسجناء بمستشفى في مدينة بارما بشمال إيطاليا حيث كان يقضى 26 حكما بالسجن المؤبد عن عشرات من جرائم القتل التي ارتكبها بين 1969 و1992.



وأكدت الوكالة البريطانية بأن رينا كان يلقب بالوحش وبدأ مسيرته الإجرامية العنيفة في شوارع كورليوني بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح زعيم زعماء المافيا الصقلية في الفترة التي شهدت ذروة نشاطها في القرن العشرين، وقاد عصابة (كوزا نوسترا) في فترة ازدهارها الاقتصادي عندما كانت تهرب مخدر الهيروين إلى أمريكا الشمالية وتتحكم في كواليس المشهد السياسي في باليرمو وروما، لكن وحشيته دفعت مئات من أفراد العصابة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي للإدلاء بشهادتهم ضده الأمر الذي أتاح للقاضيين جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو الكشف عن أسرار كوزا نوسترا ومحاكمة زعمائها.



