عاجل وبالصورة..فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن الرباط تستدعي ''ماريو'' ﻿

نشر صاحب المباشر اليومي على حسابه بالفيسبوك ''ليالي ماريو'' ، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، تدوينة أرفقها بصورة لاستدعاء توصل به من ولاية أمن الرباط.

''شوف تيفي''

نشر صاحب المباشر اليومي على حسابه بالفيسبوك ''ليالي ماريو'' ، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، تدوينة أرفقها بصورة لاستدعاء توصل به من ولاية أمن الرباط.

وأوضح ''ماريو'' بأن سيمر لدى قاضي التحقيق يومه الجمعة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لاعتقاله...، وقد كتب في تدوينته: ''أحبكم كاملين ها الدعوة لي قلت ليكم..غذا صباحا عند قاضي التحقيق كأول مقدم برنامج غادي يتشد..نشرو الحب ونشرو السلام..''.

وتشير الورقة الخاصة بالاستدعاء بأن ''ماريو'' سيمثل أمام عميد الشرطة بفرقة الأخلاق العامة، دون أن تشير إلى سبب هذا الاستدعاء.