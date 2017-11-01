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محكمة ألمانية تصدم إسرائيل وتسمح للخطوط الجوية الكويتية برفض نقل ركاب إسرائيليين

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 03:35 محكمة ألمانية تصدم إسرائيل وتسمح للخطوط الجوية الكويتية برفض نقل ركاب إسرائيليين | دولي
محكمة ألمانية تصدم إسرائيل وتسمح للخطوط الجوية الكويتية برفض نقل ركاب إسرائيليين
قضت محكمة ألمانية يومه الخميس، بأن شركة الخطوط الجوية الكويتية لها الحق في رفض نقل أي راكب إسرائيلي بسبب جنسيته، وذلك حسب ما أوردته وكالة ''رويترز'' قبل قليل.

شوف تيفي''

قضت محكمة ألمانية يومه الخميس، بأن شركة الخطوط الجوية الكويتية لها الحق في رفض نقل أي راكب إسرائيلي بسبب جنسيته، وذلك حسب ما أوردته وكالة ''رويترز'' قبل قليل.

وأكدت الوكالة البريطانية بأن محكمة فرانكفورت، قالت إن شركة الطيران تحترم قوانين الكويت فقط وهي بلد لا تعترف بدولة إسرائيل مضيفة أنها بصفتها محكمة ألمانية غير مخولة بالحكم فيما يتعلق بالقانون الكويتي، وذكرت المحكمة أن قانون مناهضة التمييز الألماني يسري فقط على حالات التمييز على أساس العرق أو الدين وليس الجنسية.

وقال محامي المدعي الذي منع من استقلال رحلة إلى بانكوك إنه سيطعن على الحكم، وقال ناثان جيلبرت ''إنه حكم مخز للديمقراطية ولألمانيا عموما. لا يمكن لهذا الحكم أن يصمد''.

وقال المركز المركزي لليهود في ألمانيا تضيف الوكالة، إن القانون الكويتي يعيد للأذهان سياسات النازية، مشيرا إلى أنه في قضايا مماثلة في سويسرا والولايات المتحدة صدرت أحكام لصالح المدعين.

 

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