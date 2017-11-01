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مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية بغياب ثلث الأعضاء

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 02:33 مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية بغياب ثلث الأعضاء | بوليتيك
مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية بغياب ثلث الأعضاء
صادق مجلس النواب مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر 2017، علی الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2018، بموافقة 175 عضوا ومعارضة 65 مع امتناع 33 عضوا، وسط غياب 100 عضو تقريبا.

شوف تيفي

صادق مجلس النواب مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر 2017، علی الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2018، بموافقة 175 عضوا ومعارضة 65 مع امتناع 33 عضوا، وسط غياب 100 عضو تقريبا.

وكشف ''محمد بوسعيد'' وزير الاقتصاد والمالية مع إنطلاق جلسة المناقشة اليوم أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع أزيد من 70 تعديل صادقت عليه لجنة المالية خلال المناقشة التي جرت طيلة الأيام الماضية.

وستتم المصادقة على مشاريع الميزانيات الفرعية على مستوى مجموعة من اللجان الفرعية قبل التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية الذي ينتظر أن يتم التصويت عليه بشكل رسمي يوم غد الجمعة.

 

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