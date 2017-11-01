مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى العصرالحجري..+تفاصيل صادمة ﻿

في تطور مثير كشفت صحيفة ''كونترا ماغزين ''، إلى أنه لو تم الضغط على الزعيم الكوري، ''كيم جونغ أون'' فإنه سوف يصدر الأوامر بإطلاق صاروخ نووي إلى الفضاء وتفجيره على مدار الأرض، مما يؤدي بدوره إلى تعطيل

''شوف تيفي''

في تطور مثير كشفت صحيفة ''كونترا ماغزين ''، إلى أنه لو تم الضغط على الزعيم الكوري، ''كيم جونغ أون'' فإنه سوف يصدر الأوامر بإطلاق صاروخ نووي إلى الفضاء وتفجيره على مدار الأرض، مما يؤدي بدوره إلى تعطيل معظم الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، بينما ستنقطع الكهرباء عن 90% من الأراضي الأمريكية، وهذا يعني إعادة الولايات المتحدة إلى العصر الحجري.

وأضافت ذات الصحيفة، إلى أن هذا الانفجار سيكون أقوى بعشرات المرات من إجمالي الدمار الناجم عن انفجار مفاعل تشيرنوبيل والحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما للطاقة النووية اليابانية، حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية مساء يومه الخميس 15 نونبر 2017 .

واختتمت الصحيفة بأن جيران الولايات المتحدة من كندا والمكسيك ينتظرهما نفس المصير، ما إن قامت كوريا الشمالية بهذه الضربة.