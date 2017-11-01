 مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى العصرالحجري..+تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. اكتشاف كنز مغربي يعود للقرون الوسطى بفرنسا | اقتصاد

مثير.. اكتشاف كنز مغربي يعود للقرون الوسطى بفرنسا

جد مؤلم..ثري مغربي ذبح مراتو وقتل ولادو+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

جد مؤلم..ثري مغربي ذبح مراتو وقتل ولادو+تفاصيل مروعة

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية بغياب ثلث الأعضاء | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية بغياب ثلث الأعضاء

مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى العصرالحجري..+تفاصيل صادمة | دولي

مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى

تصريح وليد أزارو بالدارجة المغربية بعد تألقه وتسجيله هدفين للأهلي وتأهل المغرب للمونديال 2018 | بووز

تصريح وليد أزارو بالدارجة المغربية بعد تألقه وتسجيله هدفين للأهلي وتأهل المغرب للمونديال 2018

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة | بوليتيك

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق

مثير وبالصور..المغاربة واعرين بزاف: شاب مغربي ختارع هيلوكوبتر | مجتمع

مثير وبالصور..المغاربة واعرين بزاف: شاب مغربي ختارع ''هيلوكوبتر''

بالصورة طفل معجزة ينجو من موت محقق بعد ثلاثة أيام تحت الأنقاض | دولي

بالصورة طفل معجزة ينجو من موت محقق بعد ثلاثة أيام تحت الأنقاض

يا ربي السلامة..جريمة بشعة:شاب بغا يحمي صاحبتو في تزنيت صفاوها ليه | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة بشعة:شاب بغا يحمي صاحبتو في تزنيت صفاوها ليه

الفرح صناعة مغربية أيضا

مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى العصرالحجري..+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 02:24 مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى العصرالحجري..+تفاصيل صادمة | دولي
مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى العصرالحجري..+تفاصيل صادمة
في تطور مثير كشفت صحيفة ''كونترا ماغزين ''، إلى أنه لو تم الضغط على الزعيم الكوري، ''كيم جونغ أون'' فإنه سوف يصدر الأوامر بإطلاق صاروخ نووي إلى الفضاء وتفجيره على مدار الأرض، مما يؤدي بدوره إلى تعطيل

''شوف تيفي''

في تطور مثير كشفت صحيفة ''كونترا ماغزين ''، إلى أنه لو تم الضغط على الزعيم الكوري، ''كيم جونغ أون'' فإنه سوف يصدر الأوامر بإطلاق صاروخ نووي إلى الفضاء وتفجيره على مدار الأرض، مما يؤدي بدوره إلى تعطيل معظم الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، بينما ستنقطع الكهرباء عن 90% من الأراضي الأمريكية، وهذا يعني إعادة الولايات المتحدة إلى العصر الحجري.

وأضافت ذات الصحيفة، إلى أن هذا الانفجار سيكون أقوى بعشرات المرات من إجمالي الدمار الناجم عن انفجار مفاعل تشيرنوبيل والحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما للطاقة النووية اليابانية، حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية مساء يومه الخميس 15 نونبر 2017 .

واختتمت الصحيفة بأن جيران الولايات المتحدة من كندا والمكسيك ينتظرهما نفس المصير، ما إن قامت كوريا الشمالية بهذه الضربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي كوريا الشمالية أمريكا كندا المكسيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة طفل معجزة ينجو من موت محقق بعد ثلاثة أيام تحت الأنقاض | دولي

بالصورة طفل معجزة ينجو من موت محقق بعد ثلاثة أيام تحت الأنقاض

ارتفاع ضحايا حريق برج غرينفيل السكني بلندن اللي ماتو فيه مغاربة | دولي

ارتفاع ضحايا حريق برج غرينفيل السكني بلندن اللي ماتو فيه مغاربة

اكتشاف كوكب جديد شبيه بالأرض | دولي

اكتشاف كوكب جديد شبيه بالأرض

عاجل.. هذا ما قرره الرئيس الزيمبابوي موغابي بخصوص استقالته وتخليه عن السلطة | دولي

عاجل.. هذا ما قرره الرئيس الزيمبابوي موغابي بخصوص استقالته وتخليه عن السلطة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مباشرة بعد وفاة زوجها...الفنانة أمينة رشيد هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي | بــووز
منذ 3 ساعات

مباشرة بعد وفاة زوجها...الفنانة أمينة رشيد هاكيفاش مات راجلي وهاشنو آخر ماقالي

بالفيديو:حسن نطير لشوف تيفي..فوز الوداد بكأس العصبة رجع لينا الثقة فإفريقيا | خارج البلاطو

بالفيديو:حسن نطير لشوف تيفي..فوز الوداد بكأس العصبة رجع لينا الثقة فإفريقيا

بالفيديو..التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة عبد الله شقرون زوج الممثلة أمينة رشيد‎ | خبر اليوم

بالفيديو..التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة عبد الله شقرون زوج الممثلة أمينة رشيد‎

بالفيديو..الشرطة تبحث عن قاض بالملاهي الليلية‎ | شوف الصحافة

بالفيديو..الشرطة تبحث عن قاض بالملاهي الليلية‎

﻿

آخر المستجدات

مثير.. اكتشاف كنز مغربي يعود للقرون الوسطى بفرنسا | اقتصاد
منذ 5 دقائق

مثير.. اكتشاف كنز مغربي يعود للقرون الوسطى بفرنسا

جد مؤلم..ثري مغربي ذبح مراتو وقتل ولادو+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

جد مؤلم..ثري مغربي ذبح مراتو وقتل ولادو+تفاصيل مروعة

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية بغياب ثلث الأعضاء | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من قانون المالية بغياب ثلث الأعضاء

مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى العصرالحجري..+تفاصيل صادمة | دولي

مثير.. كوريا الشمالية قادرة على تفجير قنبلة هيدروجينية في الفضاء وإعادة الولايات المتحدة إلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.