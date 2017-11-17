مثير وبالصور..المغاربة واعرين بزاف: شاب مغربي ختارع ''هيلوكوبتر'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الخميس، صورا قيل إنها تعود لشاب مغربي استطاع اختراع مروحية ''هيلوكوبتر'' صغيرة يمكن التحكم فيها عن بعد.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الخميس، صورا قيل إنها تعود لشاب مغربي استطاع اختراع مروحية ''هيلوكوبتر'' صغيرة يمكن التحكم فيها عن بعد.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه الصور التي ظهر فيها الشاب وهو يحمل اختراعه، معبرين عن إعجابهم الكبير بهذه الفكرة التي تعتبر انجازا يؤكد الطموح الكبير لهذا الشاب الذي استطاع اختراع مروحية مشابهة للمروحيات العسكرية المعروفة.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء المسؤولين بالدخول على الخط وتبني فكرة هذا الشاب وتقديم يد المساعدة له حتى يستطيع إكمال هذا المشروع المهم.