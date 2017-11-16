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بالصورة..مواطنون بدولة أوروبية يؤكدون تشجيعهم للمنتخب المغربي بمونديال روسيا

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 01:45 بالصورة..مواطنون بدولة أوروبية يؤكدون تشجيعهم للمنتخب المغربي بمونديال روسيا | سبور
بالصورة..مواطنون بدولة أوروبية يؤكدون تشجيعهم للمنتخب المغربي بمونديال روسيا
قام موقع ''ad '' الهولندي خلال الأسبوع الجاري بوضع استفتاء، عبارة عن سؤال موجه للشعب الهولندي عن هوية المنتخب الذي سيشجعه بمونديال روسيا الصيف المقبل عقب إقصاء المنتخب الهولندي، وكانت المفاجأة بأن

''شوف تيفي''

قام موقع ''ad '' الهولندي خلال الأسبوع الجاري بوضع استفتاء، عبارة عن سؤال موجه للشعب الهولندي عن هوية المنتخب الذي سيشجعه بمونديال روسيا الصيف المقبل عقب إقصاء المنتخب الهولندي، وكانت المفاجأة بأن المنتخب المغربي تصدر قائمة المنتخبات التي ستحظى بتشجيع مواطني هولندا.

وحصل المنتخب المغربي على 61 في المائة من الأصوات، متقدما على العديد من المنتخبات كإنجلترا واليابان وإيسلندا وإيران.

تجدر الإشارة إلى أن هولندا، تعتبر من الدول الأوروبية التي تضم نسبة كبيرة من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج إلى جانب بلجيكا وفرنسا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشعب الهولندي المنتخب المغربي مونديال روسيا

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