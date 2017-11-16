يا ربي السلامة..جريمة بشعة:شاب بغا يحمي صاحبتو في تزنيت صفاوها ليه ﻿

اهتزت مدينة تزنيت، يومه الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها صاحب دراجة ثلاثية العجلات، أقدم على قتل شاب يبلغ من العمر قيد حياته 24 سنة، بعد أن وجه له ضربة قاتلة بواسطة قطعة حجر.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة تزنيت، يومه الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها صاحب دراجة ثلاثية العجلات، أقدم على قتل شاب يبلغ من العمر قيد حياته 24 سنة، بعد أن وجه له ضربة قاتلة بواسطة قطعة حجر.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الضحية الذي كان رفقة فتاة، تفاجأ بشخصين على دراجة نارية ثلاثية العجلات، يعترضان سبيلهما ليدخل معهما في معركة انتهت بتعرضه لضربة قاتلة بواسطة حجارة على مستوى الرأس ليسقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأوضح المصدر ذاته بأن مصالح الأمن تمكنت من اعتقال مرتكب الجريمة الرئيسي بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الثاني الذي فر إلى وجهة غير معلومة، في حين تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت.