بن كيران يخسر الجولة الأولى من السباق نحو الولاية الثالثة بغالبية أعضاء الأمانة العامة وهاشنو وقع ﻿

كشف مصدر مطلع، أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي جرى مساء اليوم الخميس، كان ساخنا وعرف نقاشا حادا، حيث كان عبد الاله بن كيران أول المغادرين للمقر الرئيسي فيما نائبه سليمان

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كشف مصدر مطلع، أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي جرى مساء اليوم الخميس، كان ساخنا وعرف نقاشا حادا، حيث كان عبد الاله بن كيران أول المغادرين للمقر الرئيسي فيما نائبه سليمان العمراني ومصطفى الرميد وجامع المعتصم آخر من غادر أسوار المقر بعد الاتفاق على صياغة توضيح حول رفض إحالة الولاية الثالثة لبن كيران على المؤتمر المقبل.

وأضاف ذات المصدر، بأن العلاقة بين عبد الاله بن كيران وغالبية أعضاء الأمانة العامة متوثرة خاصة بعد التصويت ضد إحالة المادتين 16 و36 من القانون الأساسي للحزب على المؤثمر المقبل كجولة ثانية من مساطر بقاء أو مغادرة عبد الاله بن كيران للأمانة العامة للحزب.

وأصدرت الأمانة العامة عقب اجتماعها مساء اليوم بتوضيح، حول ما تداول بخصوص المادتين 16 و37 من النظام الأساسي للحزب في اجتماعها المنعقد يوم السبت 11 نونبر الماضي، حيث أكدت ''الأمانة العامة وتتويجا للنقاش الذي تم في اجتماعها قد صوتت ضد إحالة المادتين 16 و37 من النظام الأساسي معدلتين على المجلس الوطني.

وأفادت الأمانة العامة، بأن النقاش بشأن المادتين المذكورتين انصب على الجوانب القانونية والمسطرية للموضوع لا مضمونه، وقد أحيط المجتمعون علما بالتعديلات التي اعتمدتها اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر على تلك المادتين كما استحضروا التعديلات التي وقعت عليهما من قبل لجنة الأنظمة والمساطر المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب''.