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ارتفاع ضحايا حريق برج غرينفيل السكني بلندن اللي ماتو فيه مغاربة

بتاريــخ : 17 نونبر 2017 / 01:02 ارتفاع ضحايا حريق برج غرينفيل السكني بلندن اللي ماتو فيه مغاربة | دولي
ارتفاع ضحايا حريق برج غرينفيل السكني بلندن اللي ماتو فيه مغاربة
أعلنت الشرطة البريطانية، أن الحصيلة النهائية لضحايا الحريق، الذي وقع في برج غرينفيل السكني في لندن يونيو الماضي، بلغت 71 قتيلا، في حين نجا 223 آخرين.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أعلنت الشرطة البريطانية، أن الحصيلة النهائية لضحايا الحريق، الذي وقع في برج غرينفيل السكني في لندن يونيو الماضي، بلغت 71 قتيلا، في حين نجا 223 آخرين.

وأكدت شرطة لندن، في بيان صحفي، يومه الخميس،أن هيئة التشريح المحلية حددت هوية 70 شخصا، لقوا حتفهم في حريق البرج السكني المؤلف من 24 طابقا بغرب لندن، وقالت أن الضحية 71 هو رضيع.

وأوضح البيان ''الشرطة تعتقد الآن أنه تم انتشال كل من لقوا حتفهم في الحريق، وتحديد هويتهم''.

وقال المسؤول بالشرطة ستوارت كوندي، أن فرقا متخصصة بذلت جهدا كبيرا لتحديد هوية القتلى، مضيفا أن ''التحقيق الجنائي مستمر، ونحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للتوصل للإجابات التي يريدها الكثيرون بشدة.

 

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المغرب شوف تيفي الشرطة لندن الضحايا برج سكني لندن

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