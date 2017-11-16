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رسميا وهام للمنتخب المغربي.. هذا ما قرره الكاف بخصوص مباريات المنتخبات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في التصفيات الإفريقية

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 23:05 رسميا وهام للمنتخب المغربي.. هذا ما قرره الكاف بخصوص مباريات المنتخبات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في التصفيات الإفريقية | سبور
رسميا وهام للمنتخب المغربي.. هذا ما قرره الكاف بخصوص مباريات المنتخبات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في التصفيات الإفريقية
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ''كاف'' ، يومه الخميس تأجيل مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 في الكاميرون، والتي كان مقررا إقامتها في مارس 2018، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر

"شوف تيفي"

 

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، يومه الخميس تأجيل مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 في الكاميرون، والتي كان مقررا إقامتها في مارس 2018، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية رياضية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن المدير الإعلامي لـ "الكاف" سالومون بنيام، قال إنه تم اتخاذ قرار تأجيل الجولة الثانية لأن الاتحاد الافريقي يرغب في دعم المنتخبات الإفريقية الخمسة المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هذا القرار جاء بعد ما قدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم، طلبا إلى الاتحاد الأفريقي، دعا فيه إلى ضرورة تأجيل مباراة الجولة الثانية، إلى ما بعد مباريات المونديال وذلك حتى يكون هناك وقت أمام المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا من أجل التحضير بشكل جيد للعرس العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن القارة السمراء، ستكون ممثلة في مونديال روسيا 2018 بكل من منتخبات المغرب ومصر ونيجيريا وتونس والسنغال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المدير الإعلامي الكاف تونس السنغال

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