بالصورة.. موجة سخرية عارمة بالمغرب : ''مسؤولين دشنو في دوار عوينة فيها جوج روبينيات ديال الماء'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الخميس صورة، أثارت ضجة واسعة، نظرا لمضمونها الذي يظهر مسؤولين يشرفون على تدشين ''عوينة'' خاصة بتزويد قرية بالماء الصالح للشرب.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الخميس صورة، أثارت ضجة واسعة، نظرا لمضمونها الذي يظهر مسؤولين يشرفون على تدشين ''عوينة'' خاصة بتزويد قرية بالماء الصالح للشرب.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة التي أثارت موجة سخرية عارمة، موضحين بأن هذا المسؤول وبدل أن يدشن مشروعا كبيرا يزود جميع منازل ساكنة القرية بالماء الصالح للشرب، أقدم في خطوة مثيرة بتدشين ''صنبورين'' وُضع عليهما أشرطة خاصة بالتدشين.



وكتب أحد المعلقين خلال سخريته: ''واش هاذ المسؤول بصح كيدشن مشروع ولا غير مشهد من شي فيلم''، ليتفاعل معه العشرات، موضحين بأن هذا التدشين صحيح وقد شهدته إحدى القرى مؤخرا.