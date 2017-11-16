خطير.. الشرطة قلبات على قاضي وسط ملهى ليلي بعين الذياب والقضية فيها اعتداء على فنان ﻿

انتقلت عناصر تابعة للفرقة القضائية، قبل يومين، إلى ملهى ليلي يوجد في كورنيش عين الذئاب، المطل على ضريح سيدي أحمد التاغي، غير البعيد عن نهاية خط الطرامواي وأجرت معاينة وأبحاثا بفضاءات المؤسسة

"شوف تيفي"

انتقلت عناصر تابعة للفرقة القضائية، قبل يومين، إلى ملهى ليلي يوجد في كورنيش عين الذئاب، المطل على ضريح سيدي أحمد التاغي، غير البعيد عن نهاية خط الطرامواي وأجرت معاينة وأبحاثا بفضاءات المؤسسة الترفيهية قبل أن تعمد إلى حجز خزان الأشرطة التي تلتقطها كاميرات بوابة دخول وخروج الزبناء.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد أفادت مصادر متطابقة أن انتقال عناصر الشرطة إلى المحل السياحي الذي تنظم فيه سهرات ليلية تستمر إلى الخامسة صباحا، وازاه استدعاء مسير الملهى نفسه من أجل تحديد ملابسات حادث اعتداء تعرض له فنان كان بطله قاضيا ينتمي إلى النيابة العامة دون تحديد المحكمة التي يزاول بها مهامه.

واستبعدت مصادر اليومية انتماء المعني بالأمر إلى محاكم البيضاء، موضحة أنه زبون دائم للملهى نفسه، وأنه تسبب قبل أسبوع في طرد الفنان نفسه وإهانته أمام الزبناء أثناء تقديم عرضه الغنائي بل حرض ضده مرافقين اثنين، أشبعاه ضربا على مرأى ومسمع من المسير، بدعوى رفع صوته على "الأستاذ" ورفض تلبية طلبه.





