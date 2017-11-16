رغم الصراع... ابن كيران و الرميد يحضران الأمانة العامة لحزب ''المصباح'' ﻿

لازال أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يتواجدون إلى حدود هذه اللحظات بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، بحضور أغلبية الأعضاء خاصة ''عبد الإله ابن كيران'' و''مصطفى الرميد'' الذين تغيبا

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لازال أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يتواجدون إلى حدود هذه اللحظات بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، بحضور أغلبية الأعضاء خاصة ''عبد الإله ابن كيران'' و''مصطفى الرميد'' الذين تغيبا عن الاجتماعات السابقة، وسط صراع كبير حول الولاية الثالثة لابن كيران.

ونشر ''فريد تيتي'' المرافق الخاص لابن كيران، قبل لحظات صورة جماعية لأعضاء الأمانة العامة للحزب على صفحته بالفيسبوك، يؤكد فيها أن الاجتماع خصص أساسا للمصادقة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.

وحسب تدوينة ''تيتي'' فقد تداول أعضاء الأمانة العامة للحزب، ''مشروع ورقة توجهات المرحلة المقبلة التي ستحال على الجموع العامة الجهوية، ثم على المؤتمر الوطني الثامن الذي سينعقد يومي 9 و 10 دجنبر 2017''.