بالوثيقة..بعد إعفائه...الكاتب العام لوزارة الصحة يطالب بالانتقال ﻿

استجاب المسؤولون بوزارة الصحة لانتقال للكاتب العام لوزارة الصحة المعفي ''عبد العالي بلغيتي علوي'' إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالرباط.

شوف تيفي

استجاب المسؤولون بوزارة الصحة لانتقال للكاتب العام لوزارة الصحة المعفي ''عبد العالي بلغيتي علوي'' إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالرباط.

ووفق مقرر الانتقال الذي اطلعت عليه ''شوف تيفي''، فقد تقدم الكاتب العام لوزارة الصحة المعفي بعد ''الزلزال السياسي'' بطلب للمسؤولين بالانتقال إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية، حيث طالب مقرر الانتقال من المعني بالأمر بالتقدم لمدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية قصد استلام مهامه بمكان عمله الجديد.

وحسب مقرر الانتقال ''يدرج محضرا التوقف والالتحاق بالعمل ضمن التطبيق المعلوماتي المخصص لهذا الغرض مع توجيههما إلى مديرية الموارد البشرية قصد التسوية''.