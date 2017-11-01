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اكتشاف كوكب جديد شبيه بالأرض

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 21:02 اكتشاف كوكب جديد شبيه بالأرض | دولي
اكتشاف كوكب جديد شبيه بالأرض
اكتشف عدد من علماء الفضاء كوكبا يدور حول نجم صغير في كوكبة العذراء، يمكن أن يكون صالحا للحياة. والكوكب الجديد الذي أعطي اسم ''روس 128 بي'' يقع على مسافة 11 سنة ضوئية من الأرض، وهي مسافة قريبة جدا

شوف تيفي

 اكتشف عدد من علماء الفضاء كوكبا يدور حول نجم صغير في كوكبة العذراء، يمكن أن يكون صالحا للحياة. والكوكب الجديد الذي أعطي اسم ''روس 128 بي'' يقع على مسافة 11 سنة ضوئية من الأرض، وهي مسافة قريبة جدا بالمقاييس الكونية. والكوكب المكتشف ذو كتلة قريبة من كتلة الأرض، ويتوقع العلماء أن تكون حرارة سطحه قريبة من حرارة الأرض ما يعزز احتمال وجود الماء السائل عليه، ويزيد فرص احتوائه للحياة.

حيث كشف موقع ''فرانس24'' أن المرصد الأوروبي الجنوبي قد أعلن أن علماء فضاء تمكنوا من اكتشاف كوكب جديد يحتمل أن يكون مناسبا للحياة، على مسافة قريبة جدا من الأرض نسبيا ما يتيح مراقبته بواسطة التلسكوبات.

وذكر نفس الموقع أن هذا الكوكب الصغير أطلق عليه إسم ''روس 128 بي''، فيما تم رصد هذا الكوكب بفضل جهاز ''هاربس'' لقياس الطيف الضوئي التابع للمرصد الأوروبي في تشيلي.

وأضاف الموقع أعلاه أنه تبين للعلماء أن المدة التي يستغرقها الكوكب لإتمام دورة واحدة حول نجمه القزم هي تسعة أيام وتسعة أعشار من اليوم.حيث يرجحون أن يكون الكوكب مناسبا للحياة، وهو بالتالي أحد أبرز الكواكب المرشحة للبحث عن آثار للحياة على سطحها.

والجذير بالذكر أنه من بين آلاف الكواكب الصخرية المرصودة خارج المجموعة الشمسية، يعتقد العلماء أن خمسين منها فقط مرشحة لتكون مناسبة للحياة.

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