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عــاجل:النجم الغابوني ''أوباميونغ'' اللي تاهم المغرب بتسمم لاعبيه في ورطة كبيرة وهاشنو دار

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 20:57 عــاجل:النجم الغابوني أوباميونغ اللي تاهم المغرب بتسمم لاعبيه في ورطة كبيرة وهاشنو دار | سبور
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قال نادي بروسيا دورتموند لكرة القدم اليوم الخميس، إنه استبعد المهاجم بيير ايمريك أوباميانغ من مواجهة شتوتجارت غدا الجمعة في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم لأسباب انضباطية.

شــوف تيفي:



قال نادي بروسيا دورتموند لكرة القدم اليوم الخميس، إنه استبعد المهاجم بيير ايمريك أوباميانغ من مواجهة شتوتجارت غدا الجمعة في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم لأسباب انضباطية.

وسجل أوباميانج عشرة أهداف في الدوري خلال 11 مباراة هذا الموسم لكنه يمر بفترة من عدم التوفيق حاليا وأخفق في هز الشباك في آخر خمس مباريات خاضها دورتموند في جميع المسابقات.

وقال دورتموند على تويتر دون الكشف عن المزيد من التفاصيل ''استبعد أوباميانج من التشكيلة لمباراة الغد لأسباب انضباطية''.

وليست هذه المرة هي الأولى التي يعاقب فيها لاعب منتخب الغابون لأسباب انضباطية، كما عوقب اللاعب الغابوني بالإيقاف العام الماضي لسفره بدون إذن إلى ايطاليا.

و كان اللاعب الغابوني قد اتهم المغرب بالتسبب للاعبي منتخب بلاده بتسممهم خلال مباراتهم الأخيرة المؤهلة لمونديال روسيا 2018 الأمر الذي جر عليه انتقادات كبيرة.

‫شوف تيفي

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