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صادم وبالصور..شوفو آعباد الله: أفارقة كيبيعو عاين باين مراهم وزيوت لتكبير الأرداف والمؤخرات والرجال كيزينو الفتيات بالقنيطرة

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 20:36 صادم وبالصور..شوفو آعباد الله: أفارقة كيبيعو عاين باين مراهم وزيوت لتكبير الأرداف والمؤخرات والرجال كيزينو الفتيات بالقنيطرة | حوادث و حقوق
صادم وبالصور..شوفو آعباد الله: أفارقة كيبيعو عاين باين مراهم وزيوت لتكبير الأرداف والمؤخرات والرجال كيزينو الفتيات بالقنيطرة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر بيع مراهم وزيوت خاصة بتكبير الأرداف والمؤخرات برصيف شارع عام بمدينة القنيطرة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر بيع مراهم وزيوت خاصة بتكبير الأرداف والمؤخرات برصيف شارع عام بمدينة القنيطرة.

وحسب ناشري هذه الصور فقد تم التقاطها مؤخرا على مستوى منطقة الخبازات بمدينة القنيطرة، موضحين بأن مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من بينهم الرجال، يقومون ببيع تلك المراهم بالإضافة إلى تزيين الفتيات الراغبات في تحسين شكلهن.

وأوضح ناشرو الصور إلى أن ساكنة الخبازات، عبرت عن غضبها الشديد لانتشار بيع هذه المراهم التي قد تتسبب في أمراض خطيرة للفتيات المدمنات على استعمالها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المراهم القنيطرة الخبازات جنوب الصحراء

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