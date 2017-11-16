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المطربة صاحبة الفيديو كليب الإباحي تعتذر لجمهورها

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 20:29 المطربة صاحبة الفيديو كليب الإباحي تعتذر لجمهورها | ثقافة و فنون
المطربة صاحبة الفيديو كليب الإباحي تعتذر لجمهورها
نشرت المطربة المصرية الشابة «شيما» بطلة كليب«عندي ظروف» الذي أثار ضجة واسعة وجدلا وسط المواقع الاجتماعية لما يحتويه من مشاهد خادشة للحياء وإيحاءات جنسية أدى إلى صدور قرار من نقابة الموسيقيين بسحب

شوف تيفي

 نشرت المطربة المصرية الشابة «شيما» بطلة كليب«عندي ظروف» الذي أثار ضجة واسعة وجدلا وسط المواقع الاجتماعية لما يحتويه من مشاهد خادشة للحياء وإيحاءات جنسية أدى إلى صدور قرار من نقابة الموسيقيين بسحب عضويتها ومنعها من الغناء، اعتذارًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي''فيسبوك''، مشيرة إلى أن المشاهد التي قامت بها لا تعلم معناها وترجع للإخراج حسب زعمها.

وكتبت المطربة المثيرة للجدل :« بتأسف لكل الناس إللى شافوا الكليب و اتضايقو من الكليب وشافوة بمناظر غير لائقة أنا مكنش فى بالى أن كل دة ممكن يحصل وأنى أتلقى هجوم جاااامد قوى من كل الناس كمطربة شابة لسة فى مقتبل عمرها عندها حلم من وهى صغيرة أنها تكون مطربة زى أى إنسان عندة حلم ونفسة يحققوا أنا كمطربة غنيت فقط وليس لى أى علم وفهم بطريقة أوبمعنى ألاخراج وأشياء كثيرة لم أفهم معناها فهذا يرجع للأخراج وليس لى أى تدخل بذلك أرجوووا من الجميع ومن كل الجمهور أن يقبل أسفى وبشدة». مضيفة :«وكل الأسف والأحترام والتقدير لنقابة بلدى إللى بكن ليها كل أحترام نقابة المهن الموسيقية».

ووعدت ''شيما'' جمهورها في نفس التدوينة أنها ستسعى و ستجتهد لتقدم لهم فنا راقيا ومحترما يليق بهم .

الجدير بالذكر أن الكليب المثير للجدل «عندي ظروف» حصل على نسبة مشاهدة كبيرة تخطت المليون في أقل من 24 ساعة.

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