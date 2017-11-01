لأول مرة مغاربة من الشيعة والأحمديين والبهائيين والمسيحيين يعقدون مؤتمرا بالرباط ﻿

يخرج لأول مرة الشيعة والأحمديين والبهائيين والمسيحيين بل مغاربة اعتنقوا اليهودية إلى العلن، وينتظر أن يعقدوا مؤتمرا لهم نهاية الأسبوع الجاري بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

شــــوف تيفي:

يخرج لأول مرة الشيعة والأحمديين والبهائيين والمسيحيين بل مغاربة اعتنقوا اليهودية إلى العلن، وينتظر أن يعقدوا مؤتمرا لهم نهاية الأسبوع الجاري بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

المؤتمر ينظمه ما يسمى "اللجنة المغربية للأقليات الدينية "، وهو لقاء غير مفتوح للعموم، ولحد الآن لم تحدد السلطات العمومية موقفها منها، بعدما انتقدت ذلك أصوات بالبرلمان وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

وفيما يلي برنامج المؤتمر :



ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ الافتتاحية:

كلمة جواد الحامدي منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية

كلمة أحمد الكاوي الأمين العام للجنة الوطنية للأقليات الدينية



الجلسة الأولى: سؤال الأقليات أم سؤال الاختلاف ؟

عصام العراقي: معتنق الديانة الأحمادية وباحث

محمد سعيد: مسيحي مغربي وباحث في العلوم الانسانية

محمد أكديد: شيعي مغربي وباحث في المذاهب الإسلامية

جمال السوسي: عن طائفة اليهود المغاربة

علي العلام: معتقل سابق في ملف السلفية الجهادية



مناقشة عامة



الجلسة الثانية: مسألة الإختلاف : حوار الثقافات أم صدام الثقافات ؟

عزالدين العلام: باحث أكاديمي وأستاذ القانون بجامعة المحمدية

محمد ظريف: كاتب مغربي

إدريس هاني: كاتب ومثقف مغربي

رشيد أيلال: مؤلف كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة

سعيد ناشيد: مفكر مغربي

الدكتور عبد الجبار شكري: أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي



الجلسة الثالثة: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دعامة أساسية للحريات الدينية

أحمد الهايج: رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أحمد أرحموش: رئيس الفيدرالية المغربية للجمعيات الأمازيغية

إدريس السدراوي: رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

ممثل: الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف



مناقشة عامة