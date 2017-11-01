''وهبي'' يهاجم ''الأزمي الإدريسي''...لولا ابن كيران لما كنت ''برلمانيا'' ﻿

لازال صراع الكلمات والضرب تحت الحزام متواصلا إلى غاية هذه اللحظات بين ''عبد الله بوانو'' و''الأزمي الإدريسي'' باسم ''المصباح''من جهة، والبرلماني المثير للجدل ''عبد اللطيف وهبي'' باسم ''البام'' من جهة

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لازال صراع الكلمات والضرب تحت الحزام متواصلا إلى غاية هذه اللحظات بين ''عبد الله بوانو'' و''الأزمي الإدريسي'' باسم ''المصباح''من جهة، والبرلماني المثير للجدل ''عبد اللطيف وهبي'' باسم ''البام'' من جهة ثانية.

وفي هجوم قوي ضد ''الأزمي الإدريسي'' رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، صرح ''عبد اللطيف وهبي'' بشكل مباشر داخل الجلسة العامة للبرلمان في وجه عمدة فاس بالقول ''لولا عبد الإله ابن كيران لما كنت حاضرا هنا ولما وصلت إلي البرلمان''.

وجاء رد ''وهبي'' القوي ضد ''الأزمي''، بعد إشادة الأخير بإجراءات الحكومة السابقة التي كان فيها وزيرا وبرئاسة عبد الإله ابن كيران، حيث أكد وهبي بأن الحكومة السابقة لم تأت فقط ببعض الإجراءات الايجابية وإنما بمجموعة من التدابير المجحفة في حق المواطنين.