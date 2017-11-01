 ''وهبي'' يهاجم ''الأزمي الإدريسي''...لولا ابن كيران لما كنت ''برلمانيا'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وهبي يهاجم الأزمي الإدريسي...لولا ابن كيران لما كنت برلمانيا | بوليتيك

''وهبي'' يهاجم ''الأزمي الإدريسي''...لولا ابن كيران لما كنت ''برلمانيا''

سكـــوب: ضحية قرطاس مراكش طبيب المستقبل حمزة الشايب كان غادي يتزوج+ تطورات جديدة | مجتمع

سكـــوب: ضحية قرطاس مراكش طبيب المستقبل ''حمزة الشايب'' كان غادي يتزوج+ تطورات جديدة

عــاجل: Avito تدخل على خط قتل شاب ببرشيد كان غادي يشري T-Max | مجتمع

عــاجل: Avito تدخل على خط قتل شاب ببرشيد كان غادي يشري T-Max

عاجل.. شوفو شنو واقع في لوطوروت بالصخيرات والسبب رموك | حوادث و حقوق

عاجل.. شوفو شنو واقع في لوطوروت بالصخيرات والسبب رموك

البيجيدي يتعهد بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية لفائدة الجامعات والعصب بسبب إلياس العماري | بوليتيك

''البيجيدي'' يتعهد بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية لفائدة الجامعات والعصب بسبب ''إلياس العماري''

مجددا الاعلام الهولندي يستفز المغربي حكيم زياش بعد التاهل إلى كأس العالم .. شاهد كيف أجابهم !! | بووز

مجددا الاعلام الهولندي يستفز المغربي حكيم زياش بعد التاهل إلى كأس العالم .. شاهد كيف أجابهم !!

مندوبية التامك: الادعاءات بتعرض سجناء مجموعة أكديم إزيك لممارسات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية لا أساس لها من الصحة | مجتمع

مندوبية التامك: الادعاءات بتعرض سجناء مجموعة أكديم إزيك لممارسات ''مهينة وحاطة بالكرامة

مثير وبالصور..منزل بمدينة القنيطرة كتشعل فيه ديما العافية | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..منزل بمدينة القنيطرة كتشعل فيه ديما العافية

عاجل..ياسر الزناكي مستشار الملك محمد السادس بـ فيلا الباطرونا مريم بن صالح لتقديم العزاء بعد وفاة عبد الله شقرون | مجتمع

عاجل..ياسر الزناكي مستشار الملك محمد السادس بـ "فيلا" الباطرونا مريم بن صالح لتقديم العزاء بعد وفاة

الفرح صناعة مغربية أيضا

''وهبي'' يهاجم ''الأزمي الإدريسي''...لولا ابن كيران لما كنت ''برلمانيا''

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 19:18 وهبي يهاجم الأزمي الإدريسي...لولا ابن كيران لما كنت برلمانيا | بوليتيك
''وهبي'' يهاجم ''الأزمي الإدريسي''...لولا ابن كيران لما كنت ''برلمانيا''
لازال صراع الكلمات والضرب تحت الحزام متواصلا إلى غاية هذه اللحظات بين ''عبد الله بوانو'' و''الأزمي الإدريسي'' باسم ''المصباح''من جهة، والبرلماني المثير للجدل ''عبد اللطيف وهبي'' باسم ''البام'' من جهة

شوف تيفي

لازال صراع الكلمات والضرب تحت الحزام متواصلا إلى غاية هذه اللحظات بين ''عبد الله بوانو'' و''الأزمي الإدريسي'' باسم ''المصباح''من جهة، والبرلماني المثير للجدل ''عبد اللطيف وهبي'' باسم ''البام'' من جهة ثانية.

وفي هجوم قوي ضد ''الأزمي الإدريسي'' رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، صرح ''عبد اللطيف وهبي'' بشكل مباشر داخل الجلسة العامة للبرلمان في وجه عمدة فاس بالقول ''لولا عبد الإله ابن كيران لما كنت حاضرا هنا ولما وصلت إلي البرلمان''.

وجاء رد ''وهبي'' القوي ضد ''الأزمي''، بعد إشادة الأخير بإجراءات الحكومة السابقة التي كان فيها وزيرا وبرئاسة عبد الإله ابن كيران، حيث أكد وهبي بأن الحكومة السابقة لم تأت فقط ببعض الإجراءات الايجابية وإنما بمجموعة من التدابير المجحفة في حق المواطنين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحزب وهبي الحكومة البرلمان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البيجيدي يتعهد بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية لفائدة الجامعات والعصب بسبب إلياس العماري | بوليتيك

''البيجيدي'' يتعهد بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية لفائدة الجامعات والعصب بسبب ''إلياس العماري''

برقية من ملك الأردن إلى الملك محمد السادس | بوليتيك

برقية من ملك الأردن إلى الملك محمد السادس

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام عاصفة جديدة بسبب مؤتمر معتنقي أديان غير الإسلام | بوليتيك

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام عاصفة جديدة بسبب مؤتمر معتنقي أديان غير الإسلام

عاجل.. قربالة بالبرلمان بسبب الزلزال السياسي وحمل السلاح | بوليتيك

عاجل.. قربالة بالبرلمان بسبب ''الزلزال السياسي'' و''حمل السلاح''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:هذه هي المقاولات المغربية التي فازت بجوائز موروكو أواردز | مال و أعمال
منذ 2 ساعات

بالفيديو:هذه هي المقاولات المغربية التي فازت بجوائز ''موروكو أواردز''

بالفيديو:تصريح صادم لوالدة التلميذة اللي اغتاصبوها فدوار ببني ملال..بنتي اغتاصبوها و معرفناش واش حاملة حتى ولدات | خارج البلاطو

بالفيديو:تصريح صادم لوالدة التلميذة اللي اغتاصبوها فدوار ببني ملال..بنتي اغتاصبوها و معرفناش واش حاملة حتى ولدات

فيديو من قلب بني ملال ..والد التلميذة اللي اغتاصبوها وولدات وهي فعمرها 13 العام في أول تصريح..بنتي باقا صغيرة وأنا غير فقير و معنديش باش نوقف فالمحاكم | حالة خاصة

فيديو من قلب بني ملال ..والد التلميذة اللي اغتاصبوها وولدات وهي فعمرها 13 العام في أول تصريح..بنتي باقا صغيرة وأنا غير فقير و معنديش باش نوقف فالمحاكم

نداء لأصحاب القلوب الرحيمة: طفلة مريضة وخاصها 10 المليون + فيديو جد مؤثر | حالة خاصة

نداء لأصحاب القلوب الرحيمة: طفلة مريضة وخاصها 10 المليون + فيديو جد مؤثر

﻿

آخر المستجدات

وهبي يهاجم الأزمي الإدريسي...لولا ابن كيران لما كنت برلمانيا | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

''وهبي'' يهاجم ''الأزمي الإدريسي''...لولا ابن كيران لما كنت ''برلمانيا''

سكـــوب: ضحية قرطاس مراكش طبيب المستقبل حمزة الشايب كان غادي يتزوج+ تطورات جديدة | مجتمع

سكـــوب: ضحية قرطاس مراكش طبيب المستقبل ''حمزة الشايب'' كان غادي يتزوج+ تطورات جديدة

عــاجل: Avito تدخل على خط قتل شاب ببرشيد كان غادي يشري T-Max | مجتمع

عــاجل: Avito تدخل على خط قتل شاب ببرشيد كان غادي يشري T-Max

عاجل.. شوفو شنو واقع في لوطوروت بالصخيرات والسبب رموك | حوادث و حقوق

عاجل.. شوفو شنو واقع في لوطوروت بالصخيرات والسبب رموك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.