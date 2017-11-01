سكـــوب: ضحية قرطاس مراكش طبيب المستقبل ''حمزة الشايب'' كان غادي يتزوج+ تطورات جديدة ﻿

في تطورات جديدة و حصرية حول جريمة ''قرطاس مراكش''، كشفت مصادر مقربة من الراحل حمزة الشايب أن الأخير كان يستعد للتقدم لفتاة و خطبتها مباشرة بعد نهاية الموسم الدراسي حيث كان يدرس في المجال الطبي.

شــــوف تيفي:

في تطورات جديدة و حصرية حول جريمة ''قرطاس مراكش''، كشفت مصادر مقربة من الراحل حمزة الشايب أن الأخير كان يستعد للتقدم لفتاة و خطبتها مباشرة بعد نهاية الموسم الدراسي حيث كان يدرس في المجال الطبي.



و كان حمزة الشايب ضحية قرطاس مراكش، يدرس بالسنة السابعة في كلية الطب و يستعد للإتحاق بمصحته الخاصة.

و كان الطالب في السنة السابعة بكلية الطب ''حمزة الشايب'' لقي شخص مصرعه، مساء الخميس الماضي بمراكش، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس من طرف شخصين ملثمين، بينما أصيب اثنان آخران بشظايا أعيرة نارية، في حادث له ارتباط بتصفية حسابات شخصية.



و معلوم أن الأبحاث والتحریات التي أجرتها المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بمراكش والفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة، أسفرت بتنسیق مع مصالح المدیریة العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النیابة العامة المختصة، في قضیة القتل العمد باستخدام السلاح الناري، عن توقیف مواطنین ھولندیین، أحدھما ینحدر من جمھوریة الدومینكان والثاني من جمھوریة سورینام، وذلك للاشتباه في ضلوعھما في التنفیذ المادي لجریمة القتل العمد ومحاولة القتل التي استھدفت ثلاثة ضحایا بمقھى بالحي الشتوي بمراكش.

