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عــاجل: Avito تدخل على خط قتل شاب ببرشيد كان غادي يشري T-Max

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 19:18 عــاجل: Avito تدخل على خط قتل شاب ببرشيد كان غادي يشري T-Max | مجتمع
عــاجل: Avito تدخل على خط قتل شاب ببرشيد كان غادي يشري T-Max
دخلت، الشركة المتخصصة في مجال البيع و الشراء عبر الانترنيت ''أفيتو'' على خط قضية مقتل شاب الأسبوع الماضي، ونفت من خلال بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن تكون طرف في وفاة الطالب الذي قتله مجهولان

شـــوف تيفي:

دخلت، الشركة المتخصصة في مجال البيع و الشراء عبر الانترنيت "أفيتو" على خط قضية مقتل شاب الأسبوع الماضي، ونفت من خلال بلاغ توصلت به "شوف تيفي" يومه الخميس، أن تكون طرف في وفاة الطالب الذي قتله مجهولان نواحي برشيد.

و مما جاء في البلاغ ،"لقد اخترنا الالتزام بفترة صمت احتراما لحداد أسرة الضحية، وتفاديا لكل تقاطع مع عمل السلطات، الذي يعتبر فيه التحقيق الوسيلة الوحيدة للكشف عن الظروف الحقيقية المؤدية لهذه المأساة. التحقيق الذي خلص إلى عدم وجود أي علاقة بين أفيتو والفاجعة.

في نفس السياق، أضاف البلاغ،" نعبر عن التزامنا التام بالتعاون مع السلطات المعنية إذا لزم الأمر أو طلب منا ذلك. الأمر الذي لم يحصل لحد الساعة لعدم وجود أي علاقة لأفيتو بالحادثة".

وقد تأثر فريق Avito بأكمله بهذا الخبر، يؤكد ذات المصدر "وفضلت إدارة أفيتو أن لا نستعمل حقنا في الرد. لكن التزامنا بالشفافية نحو مستعملينا، جعلنا نختار توضيح الصورة للعموم".

 

 

 

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شوف تيفي المغرب أفيتو خبر وفاة

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