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عاجل.. شوفو شنو واقع في لوطوروت بالصخيرات والسبب رموك

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 19:14 عاجل.. شوفو شنو واقع في لوطوروت بالصخيرات والسبب رموك | حوادث و حقوق
عاجل.. شوفو شنو واقع في لوطوروت بالصخيرات والسبب رموك
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن محطة الأداء الخاصة بالطريق السيار لمدينة الصخيرات، تعرف حالة فوضى عارمة واختناقا مروريا حادا، بسبب تجمع العشرات من السيارات، عقب عجز شاحنة كبيرة لنقل السلع من المرور

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن محطة الأداء الخاصة بالطريق السيار لمدينة الصخيرات، تعرف حالة فوضى عارمة واختناقا مروريا حادا، بسبب تجمع العشرات من السيارات، عقب عجز شاحنة كبيرة لنقل السلع من المرور من بوابة المحطة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشاحنة التي ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر عالقة، تسببت في وقوع اختناق مروري بالطريق السيار، مشيرا إلى أن المسؤولين عن المحطات يحاولون إيجاد حل فوري ومستعجل لإنهاء هذا المشكل.
وأكد ذات المصدر بأن مصالح الدرك الملكي، وصلت بدورها لعين المكان، من أجل تقديم يد المساعدة وإيجاد طريقة لإخراج الشاحنة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محطة الأداء الشاحنة بوابة اختناق الصخيرات

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