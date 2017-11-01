''البيجيدي'' يتعهد بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية لفائدة الجامعات والعصب بسبب ''إلياس العماري'' ﻿

تعهد ''عبد الله بوانو'' رئيس لجنة المالية بمجلس النواب أمام البرلمانيين الحاضرين بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الجامعات الرياضية والعصب والفرق الوطنية.

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تعهد ''عبد الله بوانو'' رئيس لجنة المالية بمجلس النواب أمام البرلمانيين الحاضرين بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الجامعات الرياضية والعصب والفرق الوطنية.

وأضاف بوانو بأنه في قانون المالية للسنة المقبلة، سيقدم فريق العدالة والتنمية تعديلا ضد الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها العصب والجامعات الرياضية خاصة على مستوى النقل الجوي، حيث أكد القيادي في ''المصباح'' بأن التعديل المقبل لايعفي مرافقي الرياضيين والتقنيين من الضريبة.

وجاء تدخل ''بوانو'' ردا على ''عبد اللطيف وهبي'' الذي ذكر أثناء حديثه عن مرافقة ''إلياس العماري'' للمنتخب الوطني خلال المقابلة الهامة التي أجريت مؤخرا بعاصمة ''الكوت ديفوار'' أبيدجان.