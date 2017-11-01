عاجل..ياسر الزناكي مستشار الملك محمد السادس بـ "فيلا" الباطرونا مريم بن صالح لتقديم العزاء بعد وفاة عبد الله شقرون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن ياسر الزناكي مستشار الملك محمد السادس، حل قبل قليل من يومه الخميس، بـ ''فيلا'' سيدة الأعمال مريم بن صالح لتقديم التعازي لها ولأسرتها عقب وفاة الراحل عبد الله بن شقرون والد



"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن ياسر الزناكي مستشار الملك محمد السادس، حل قبل قليل من يومه الخميس، بـ "فيلا" سيدة الأعمال مريم بن صالح لتقديم التعازي لها ولأسرتها عقب وفاة الراحل عبد الله بن شقرون والد زوجها.

وحسب المصدر ذاته فإنه وإلى جانب الزناكي وزوجته فإن العديد من الوجوه المعروفة تتواجد بـ "فيلا" مريم بن صالح، ومن بينهم الرجل الأول في حزب الكتاب نبيل بن عبد الله، والاستقلالية ياسمينة بادو، بالإضافة إلى بعض الوجوه الفنية كأنور الجندي والمحجوب الراجي.

وأكد ذات المصدر بأن مريم بن صالح، ذرفت الدموع ولم تتحمل أن يفارق والد زوجها الحياة، مشيرا إلى أن حالة من الحزن الشديد تخيم على المكان.



