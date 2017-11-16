عاجل وبالصورة.. تذاكر مباريات المنتخب المغربي في المونديال مابقاوش ﻿

بعد أقل من ثلاث ساعات من انطلاق بيع تذاكر مباريات مونديال روسيا 2018 على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيعت جميع التذاكر الخاصة بمباريات المنتخب المغربي لكرة القدم.

"شوف تيفي"

بعد أقل من ثلاث ساعات من انطلاق بيع تذاكر مباريات مونديال روسيا 2018 على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيعت جميع التذاكر الخاصة بمباريات المنتخب المغربي لكرة القدم.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد كشفت صباح يومه الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا-، أعلن أن يوم الخميس 16 نونبر 2017 يمثل المرحلة الأولى من فترة المبيعات "Premier Arrivé, Premier Servi" الخاصة بتذاكر كأس العالم فيفا – روسيا 2018 .

وأكدت الجامعة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طلب من الراغبين في التقدم بطلب الحصول على التذاكر، زيارة الموقع الإلكتروني:www.FIFA.com/ticke، مشيرة إلى أنه وخلال فترة البيع، سيتم منح التذاكر على أساس ((Premier Arrivé, Premier Servi ، ولهذا الغرض أوصت الفيفا بوضع طلبات الحصول على التذاكر في بداية فترة المبيعات نظرا للطلب المتزايد عليها.



