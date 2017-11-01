الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام عاصفة جديدة بسبب مؤتمر معتنقي أديان غير الإسلام ﻿

وجدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها من جديد أمام زوبعة من الانتقادات بسبب احتضان مقرها بالرباط ما سمي بالمؤتمر الوطني حول موضوع وضع الأقليات الدينية في المغرب، وذلك يوم السبت 18 نوفمبر 2017

شـــــوف تيفي:

وجدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها من جديد أمام زوبعة من الانتقادات بسبب احتضان مقرها بالرباط ما سمي بالمؤتمر الوطني حول موضوع وضع الأقليات الدينية في المغرب، وذلك يوم السبت 18 نوفمبر 2017 الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر المركزي للجمعية بالرباط.

ويأتي تنظيم النشاط بمقر الجمعية الحقوقية بعد اعتذار مؤسسة مغرب- مشرق، والتي ابلغت للجنة الأقليات الدينية، التي تسهر على تنظيم المؤتمر، بتعذر عقد المؤتمر بمقرها، وهو ما فرض على اللجنة التفكير في الانتقال إلى مكان آخر. ليس ذلك فقط، فبعدما كان المؤتمر الذي سيتناول وضعية الشيعة والأحمديين والبهائيين والمسيحيين.. مفتوحا في وجه العموم، قررت اللجنة حصر لائحة الحاضرين للمؤتمر سلفا.

مؤتمر الأقليات الدينية آثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، بل وصل النقاش إلى قبة البرلمان.



خالد البوقرعي، الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب انتقذ في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، تنظيم المؤتمر ، وقال "نرفض أن تحتضن المؤسسات مثل هذا المؤتمرات، لأن هذا بمثابة اختراق سياسي وليس شأنا دينيا، وقد يؤدي الى زعزعة الاستقرار السياسي في المغرب.





