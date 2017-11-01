بالفيديو.. طاليب لـ '' شوف سبور'' نهائي كأس العرش أمام الرجاء مباراة عادية جدا وحدراف لن يكون عدوا للجديدة ﻿

قال عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي، اليوم الخميس، أن مباراة نهائي كأس العرش أمام فريق الرجاء البيضاوي، تبقى عادية جدا نظرا للمسار الذي قطعه الفريق الدكالي خلال منافسات الكأس

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

قال عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي، اليوم الخميس، أن مباراة نهائي كأس العرش أمام فريق الرجاء البيضاوي، تبقى عادية جدا نظرا للمسار الذي قطعه الفريق الدكالي خلال منافسات الكأس الفضية.

وأفاد طاليب في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن الفريق الجديدي خاض سلسلة من النهائيات منذ أول لقاء له في منافسات كأس العرش وتمكن من إزاحة أقوى الفرق الوطنية من بينها فريق الوداد البيضاوي، والنادي المكناسي إضافة إلى فريق نهضة بركان مؤكدا أن اللياقة البدنية والتركيز واحترام النهج التكتيكي من بين العوامل الأساسية التي ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية.

وأوضح مدرب فريق الدفاع الجديدي، أن فريق الرجاء يتمتع بلاعبين مجربين ولهم خبرة كبيرة ويعتبر منتخبا مصغرا داخل المنافسة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الإله الحافيظي، وعصام الراقي، وجواد ياميق إضافة إلى بدر بانون، مؤكدا أن الدفاع استعد بشكل جيد للقاء ودرس النهج التكتيكي الذي يعتمد عليه المدرب خوان كارلوس غاريدو.

وبخصوص إشراك المهاجم زكرياء حدراف اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي والممارس رفقة النسور، أكد طاليب، أن اللاعب يعتبر ابن النادي ولن يكون عدوا على زملائه السابقين، متمنيا له حظا موفقا رفقة الرجاء.