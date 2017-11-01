النادي الملكي يعيش على إيقاع الصراع القائم بين رونالدو وراموس ﻿

يعيش فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على إيقاع الصراع القائم بين المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والعميد سيرجيو راموس، بغض النظر عن تأخر الفريق الملكي عن المراكز الأولى بفارق 8 نقاط عن

'' شوف سبور ''

يعيش فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على إيقاع الصراع القائم بين المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والعميد سيرجيو راموس، بغض النظر عن تأخر الفريق الملكي عن المراكز الأولى بفارق 8 نقاط عن فريق برشلونة في الدوري الإسباني.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الصراع القائم بين نجمي ريال مدريد يعود لتصريح رونالدو عندما أوضح لوسائل الإعلام أن رحيل بيبي ورودريغيز ساهم بشكل كبير في تدني مستوى الخطوط الدفاعية للنادي، الشيئ الذي لم يتقبله راموس الذي أكد بدوره أن الريال يمتلك مستوى جيد، ولم يتأثر بانتقال أي لاعب على مستوى الخطوط الدفاعية أو وسط الميدان.

ويبدو أن رونالدو غير راض عن رحيل مواطنه بيبي رفقة صديقه المقرب خميس رودريغيز ويحاول في كل مناسبة الإشارة إلى غيابهما عن الفريق الملكي.