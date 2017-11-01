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سيدات الجيش الملكي يتوجن بالكأس الفضية للمرة الخامسة على التوالي

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 17:29 سيدات الجيش الملكي يتوجن بالكأس الفضية للمرة الخامسة على التوالي | سبور
سيدات الجيش الملكي يتوجن بالكأس الفضية للمرة الخامسة على التوالي
فاز فريق الجيش الملكي للسيدات، قبل قليل، بلقب كأس العرش للمرة الخامسة على التوالي، على حساب فريق أولمبيك آسفي، في المباراة التي احتضنها ملعب أبو بكر عمار بسلا بنتيجة 7 أهداف دون رد.

" شوف سبور "

فاز فريق الجيش الملكي للسيدات، قبل قليل، بلقب كأس العرش للمرة الخامسة على التوالي، على حساب فريق أولمبيك آسفي، في المباراة التي احتضنها ملعب أبو بكر عمار بسلا بنتيجة 7 أهداف دون رد.

وجاء تتويج الفريق العسكري، عن طريق كل من اللاعبة بدري التي سجلت في الدقيقتين 14 و 18، وأضافت غزلان الشباك الهدف الثالث في الدقيقة 41 وأيت الحاج الهدف الرابع في الدقيقة 48 وأنهت الجرايدي سلسلة الأهداف في الدقيقة 81 و 84.


وعرفت هذه المباراة حضور كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونوال المتوكل رئيسة لجنة كرة القدم النسوية داخل الجامعة.

 

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