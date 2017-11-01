سيدات الجيش الملكي يتوجن بالكأس الفضية للمرة الخامسة على التوالي ﻿

فاز فريق الجيش الملكي للسيدات، قبل قليل، بلقب كأس العرش للمرة الخامسة على التوالي، على حساب فريق أولمبيك آسفي، في المباراة التي احتضنها ملعب أبو بكر عمار بسلا بنتيجة 7 أهداف دون رد.

" شوف سبور "

فاز فريق الجيش الملكي للسيدات، قبل قليل، بلقب كأس العرش للمرة الخامسة على التوالي، على حساب فريق أولمبيك آسفي، في المباراة التي احتضنها ملعب أبو بكر عمار بسلا بنتيجة 7 أهداف دون رد.

وجاء تتويج الفريق العسكري، عن طريق كل من اللاعبة بدري التي سجلت في الدقيقتين 14 و 18، وأضافت غزلان الشباك الهدف الثالث في الدقيقة 41 وأيت الحاج الهدف الرابع في الدقيقة 48 وأنهت الجرايدي سلسلة الأهداف في الدقيقة 81 و 84.



وعرفت هذه المباراة حضور كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونوال المتوكل رئيسة لجنة كرة القدم النسوية داخل الجامعة.