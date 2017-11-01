عاجل.. قربالة بالبرلمان بسبب ''الزلزال السياسي'' و''حمل السلاح'' ﻿

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بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 17:21 عاجل.. قربالة بالبرلمان بسبب الزلزال السياسي وحمل السلاح | بوليتيك
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كما جرت العادة خلال الجلسات الأخيرة، لم تمر جلسة التصويت على مواد قانون مشروع المالية لسنة 2018 اليوم الخميس دون مشادة كلامية بين الفرق البرلمانية خاصة بين عبد الله بوانو'' باسم العدالة والتنمية و

شوف تيفي

 

كما جرت العادة خلال الجلسات الأخيرة، لم تمر جلسة التصويت على مواد قانون مشروع المالية لسنة 2018 اليوم الخميس دون مشادة كلامية بين الفرق البرلمانية خاصة بين عبد الله بوانو'' باسم العدالة والتنمية و عبد اللطيف وهبي عن الأصالة والمعاصرة.

وانطلقت جلسة اليوم بتدخل من نائب برلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، يطالب فيها الحكومة بكشف حقيقة الشخصيات والأطر والكتاب العامين الذين ثم إعفاؤهم، موضحا بأن البرلمانيين يتوصلون بالمعلومات عن طريق الصحافة، وسط صمت من قبل الحكومة.

وانتقل الصراع بين الحكومة ممثلة في ''محمد بوسعيد'' وفرق المعارضة خاصة من قبل فريق الأصالة والمعاصرة حول التعديل بالمادة 3 من مدونة الجمارك، حول استعمال السلاح من قبل عناصر الجمارك ضد العنف أو الضرب أو التهديد بالسلاح الموجه ضدهم.



 

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