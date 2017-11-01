''الرعاة'' يحاصرون عمالة تزنيت و ''الإبل'' تلتهم مشروعا فلاحيا كلف الملايين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قطعانا من ''الإبل'' و ''المواشي'' أتت على مشروع لزرع الصبار بمزارع تقصبيت بجماعة بلفاع إقليم اشتوكة آيت باها، كلف وزارة الفلاحة وجمعية محلية حوالي 400 مليون سنتيم.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن قطعانا من ''الإبل'' و ''المواشي'' أتت على مشروع لزرع الصبار بمزارع تقصبيت بجماعة بلفاع إقليم اشتوكة آيت باها، كلف وزارة الفلاحة وجمعية محلية حوالي 400 مليون سنتيم.

وحذر مصدر مطلع، من حالة احتقان شديد بين الرعاة والساكنة المحلية التي تحاول التصدي لظاهرة الرعي الجائر بالمنطقة من قبل قوافل من الإبل والمواشي التي ترتحل بين الغابات طلبا للعشب والكلأ بسبب الجفاف الذي يضرب مناطقها الأصلية.

وكشف ذات المصدر، وجود ضحايا ومصابين بعد مواجهات عنيفة بين ساكنة المناطق النائية بإقليم اشتوكة أيت باها والرعاة الرحل، حيث سبق وأن دخل الطرفان في صراعات استعملت فيها الهراوات والحجارة بعد زحف الإبل والمواشي على مزرعة للصبار وأشجار الأركان بالمنطقة.

وفي ذات السياق، حاصر الرعاة بسياراتهم الرباعية عمالة إقليم تزنيت، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذ مواشيهم عبر تدخل مباشر من قبل الحكومة، لإنقاذ مواشيهم من الضياع، حيث قاموا بركن سياراتهم أمام سياج مقر عمالة تزنيت.

هذا، وقال مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' عن تقدم رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لطلب مستعجل صبيحة اليوم الخميس بإشراف من النائب ''الحسين ازوكاغ'' بملتمس الإحاطة علما في إطار تناول الكلمة بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية ليوم الاتنين المقبل حول موضوع الرعي الجائر بجهة سوس ماسة وبخاصة في إقليم اشتوكة أيت بها.