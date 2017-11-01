رجال الحموشي يتوجون بالميداليات خلال فعاليات الدورة الثانية للألعاب الأولمبية الدولية للشرطة ﻿

توج منتخب الشرطة المغربية بميدالية فضية ونحاسية في رياضة فنون الحرب خلال فعاليات الدورة الثانية للألعاب الأولمبية الدولية للشرطة،التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة ما بين 03 و10

'' شوف سبور ''

توج منتخب الشرطة المغربية بميدالية فضية ونحاسية في رياضة فنون الحرب خلال فعاليات الدورة الثانية للألعاب الأولمبية الدولية للشرطة،التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة ما بين 03 و10 نونبر الجاري.

وتألق منتخب الشرطة المغربية خلال الألعاب الأولبية بعد احتلاله الرتبة الخامسة عشر في التصنيف العالمي للرماية، وهي رتبة متقدمة نظرا إلى عدد الدول المشاركة، وعدد الاختبارات التي تميز هذه المسابقة.

وشهدت فعاليات هذه البطولة، التي تعتبر موعدا سنويا للتنافس الرياضي بين فرق تمثل مختلف أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون على المستوى العالمي، بمشاركة وفد مشترك يمثل الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، والذي نافس عناصره في مجموعة من التخصصات الرياضية، من بينها رياضات فنون الحرب كالجيدو والجيجيتسو، بالإضافة إلى المشاركة في منافسات الرماية الدقيقة من مختلف الوضعيات والمسافات.

وقرر عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تكريم كافة أفراد وطاقم الفريق الرياضي للشرطة والأبطال المتوجين على وجه الخصوص، خلال حفل سيتم تنظيمه بمقر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تشجيعا لهم على بذل مزيد من العطاء والتفوق في رفع راية الشرطة المغربية خلال المحافل الرياضية الدولية.