العثماني يشتكي من البطالة و يدعو المستثمرين الفرنسيين المساعدة لخلق الثروة ﻿

اعترف سعد الدين العثماني في كلمته بالمنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي الذي جرى صبيحة اليوم بالصخيرات تحت أنظار ''إدوارد فيليب'' الوزير الأول الفرنسي وبحضور مستثمرين مغاربة وفرنسيين، بأن مشكل

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اعترف سعد الدين العثماني في كلمته بالمنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي الذي جرى صبيحة اليوم بالصخيرات تحت أنظار ''إدوارد فيليب'' الوزير الأول الفرنسي وبحضور مستثمرين مغاربة وفرنسيين، بأن مشكل البطالة يؤرقه كثيرا، مؤكدا عن وعيه بكونها إشكالية معقدة.

وأضاف العثماني في كلمته، بأنه يعول على الاستثمارات الفرنسية بالمغرب لتوفير فرص الشغل وخلق الثروة، موضحا بأن مشكل البطالة يعتبر أولوية للحكومة الحالية، بل أكد بأن محاربتها تعتبر أولوية لدى الحكومة الحالية.

وتابع العثماني حديثه بتوجيه دعوة صريحة لرجال الأعمال الفرنسيين إلى زيادة حجم استثماراتهم وتنويعها بالمغرب، معربا عن تعبئة الحكومة لمساعدتهم، معيدا التذكير بالترتيب الجديد للمغرب في ''مؤشر ممارسة الأعمال'' الذي انتقل من المرتبة 129 إلى المرتبة 69 من بين 190 دولة.