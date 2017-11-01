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عاجل.. فرنسا توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 16:29 عاجل.. فرنسا توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب | بوليتيك
عاجل.. فرنسا توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب
جددت فرنسا، يومه الخميس، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

جددت فرنسا، يومه الخميس، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف.

وشدد البيان الختامي، الذي توج أشغال اللقاء الـ13 المغربي الفرنسي من مستوى عال المنعقد بالرباط، أن فرنسا جددت التأكيد أيضا على دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.

وحسب هذا البيان، فإن المغرب وفرنسا أكدا على الأهمية التي يكتسيها إطلاق المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك على أساس المعايير التي حددها مجلس الأمن والتي أكد عليها في قراره رقم 2351 الصادر في 28 أبريل 2017.

وجاء في البيان الختامي أن فرنسا تشيد بإرادة المغرب للعمل، بهذا الخصوص، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر.

وكان اللقاء الـ13 المغربي الفرنسي من مستوى عال، قد انعقد اليوم بالرباط تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وإيدوار فيليب، الوزير الأول الفرنسي.
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة في مختلف مجالات التعاون، على هامش هذا اللقاء الذي مكن من إعطاء دفعة جديدة للشراكة المتميزة بين المغرب وفرنسا منذ اللقاء الأخير من مستوى عال الذي انعقد بباريس سنة 2015.



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