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بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 16:19 سكوب:هذه قيمة عشاء المنتخب المغربي وها شكون خلص | سبور
سكوب:هذه قيمة عشاء المنتخب المغربي وها شكون خلص
كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن كلفة حفل العشاء الذي أقامته جامعة الكرة على شرف مكونات المنتخب الوطني المغرب لكرة القدم، بإحدى الملاهي الليلة بالبيضاء بعد التأهل للمونديال، بلغت 12 مليون سنتيم.

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن كلفة حفل العشاء الذي أقامته جامعة الكرة على شرف مكونات المنتخب الوطني المغرب لكرة القدم، بإحدى الملاهي الليلة بالبيضاء بعد التأهل للمونديال، بلغت 12 مليون سنتيم.

وقالت المصادر نفسها، أن رئيس الوداد والعصبة الإحترافية سعيد الناصيري، هو من تكلف شخصيا بتسديد المبلغ المذكور، مشيرة إلى أن الناصيري سدد مصاريف حفل العشاء بشيك شخصي دقائق قليلة قبل مغادرته الملهى المذكور.

ونفت المصادر نفسها، ما تم تداوله بكون أحد رجال الأعمال المعروفين في مجال العقار،هو من تكلف بمصاريف الحفل.

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شوف تيفي المغرب كلفة العشاء سعيد الناصري

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