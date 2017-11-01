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الجامعة الملكية تعاقب مجموعة من الفرق

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 16:02 الجامعة الملكية تعاقب مجموعة من الفرق | سبور
الجامعة الملكية تعاقب مجموعة من الفرق
عاقبت اللجنة المركزية التأديبية ، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فريق الرجاء الرياضي بتأدية مبلغ 5000 درهم كغرامة مالية ، وذلك لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال مباراة إياب نصف

شوف سبور

عاقبت اللجنة المركزية التأديبية ، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فريق الرجاء الرياضي بتأدية مبلغ 5000 درهم كغرامة مالية ، وذلك لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال مباراة إياب نصف نهائي كأس العرش أمام فريق الجيش الملكي .

وغرمت فريق الجيش الملكي مبلغ 35 ألف درهما ، وذلك لرفع جماهيره لافتة تسيىء لجماهير الفريق المنافس خلال اللقاء الذي جمع الجيش الملكي والرجاء الرياضي لحساب ذهاب نصف نهائي كأس العرش .

كما قضت ذات اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 14 نونبر تغريم نادي أولمبيك خريبكة، مبلغ 10.000 درهما، وذلك لرمي جماهيره الشهب الاصطناعية داخل الملعب أدى إلى توقف المباراة أمام ضيفه الفتح الرياضي لحساب الجولة 7 من البطولة الوطنية .

كما أصدرت اللجنة المركزية التأديبية عدة عقوبات وفق ما جاء في البلاغ الذي نشره الموقع الرسمي للجامعة :

-توقيف ياسين واكيلي، لاعب فريق سريع واد زم لمدة سنة، مع تغريمه 10 آلاف درهما، لبصقه على الحكم المساعد في المباراة التي جمعت بين الراسينغ الرياضي وسريع واد زم، لحساب الجولة 7 من البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب / القسم الأول.

- توقيف السيد بوعزة رواني، المعد البدني لفريق الكوكب المراكشي، لمدة 4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 4 ألاف درهما ، لاحتجاجاته الشديدة على الحكم المساعد في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك أسفي لحساب الجولة 7 من البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب / القسم الأول.

- توقيف اللاعب ماتيس كاسي، لاعب فريق أولمبيك اسفي لمباراة واحدة.

-توقيف اللاعب نايف أكرد لاعب فريق الفتح الرياضي لمباراة واحدة.

- توقيف كوفي ماهند، لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي، لمدة 3 مباريات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهما، وذلك لضربه الخصم بدون كرة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب بنجرير، لحساب الجولة 9 من البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب / القسم الثاني.

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