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سابقة...الحكومة تعول على المجالس الإقليمية و الاقتراض لبناء 800 ملعب للقرب

بتاريــخ : 16 نونبر 2017 / 15:52 سابقة...الحكومة تعول على المجالس الإقليمية و الاقتراض لبناء 800 ملعب للقرب | بوليتيك
سابقة...الحكومة تعول على المجالس الإقليمية و الاقتراض لبناء 800 ملعب للقرب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حكومي أن وزارة الشباب والرياضة لا تتوفر على الميزانية الكافية لبناء 800 ملعب للقرب دفعة واحدة بتكلفة تبلغ 75 مليون سنتيم تقريبا لكل ملعب.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حكومي أن وزارة الشباب والرياضة لا تتوفر على الميزانية الكافية لبناء 800 ملعب للقرب دفعة واحدة بتكلفة تبلغ 75 مليون سنتيم تقريبا لكل ملعب.

وأضاف ذات المصدر، أن الوصفة السحرية التي لجأت لها الحكومة لبناء ملاعب القرب هو بإشراك المجالس الإقليمية التي ستلجأ لصندوق التجهيز الجماعي للحصول على التمويل الكافي لبناء الملاعب بضمانة من الحكومة الأخيرة التي ستلتزم بأداء القروض وفوائدها.

وأوضح ذات المصدر، أن وزارة الشبيبة والرياضة لاتملك ميزانية لتلبية متطلبات بناء 800 ملعب للقرب دفعة واحدة رغم تصريح سعد الدين العثماني بأنها فقط الشطر الأول من استراتيجية الحكومة لدعم للشباب والرياضة، لكن المجالس الإقليمية هي التي ستتكلف إلى حين توفر التمويل الكافي من طرف الوزارة.

هذا، وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن صرح خلال تدخله بالجلسة العامة بمجلس النواب في وقت سابق عن برنامج حكومي لدعم الشباب من بين مواده بناء 800 ملعب للقرب خاصة بالعالم القروي.

‫شوف تيفي

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الحكومة العثماني القرب شوف تيفي

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